Prefeitura de Lorena terá que controlar ponto de comissionados

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Conforme jurisprudência firmada pelo Tribunal de Justiça, ficam isentos da obrigação prefeito, vice-prefeito, secretários e procuradores municipais, além dos ocupantes dos cargos de diretor do Departamento de Consultoria Jurídica e diretor do Departamento Jurídico Contencioso.

As medidas deverão ser implementadas em até 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 1 mil até o montante de R$ 100 mil.

No entendimento de Sampaio, o parágrafo único do artigo 263 da Lei Complementar Municipal n.º 59/08 é incompatível com o interesse público porque a dispensa do controle de ponto aos ocupantes de cargos em comissão e função de confiança não satisfaz qualquer necessidade da coletividade.