PM é agredido com barra de ferro e atira contra homem em Taubaté

Um policial militar foi agredido com uma barra de ferro e atirou contra um homem em Taubaté. O militar de 35 anos reagiu à agressão com disparo de arma de fogo contra o agressor, um homem de 56 anos, na tarde de sábado (17), no bairro Imaculada Conceição. O caso foi registrado como lesão corporal decorrente de intervenção policial.

Segundo o boletim de ocorrência, o policial percebeu um foco de incêndio próximo à área verde de sua residência, localizada na rua das Camélias, e decidiu ir até o local para tentar apagar as chamas.