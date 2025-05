Mulher é dopada e acorda com 2 homens no motel

A Polícia Civil de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, apura uma denúncia de estupro feita por uma mulher de 40 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, ela alega ter sido dopada e violentada por dois homens dentro de um motel no último domingo (11).