Cuidadora some em Taubaté; polícia investiga ligação com agiota

A Polícia Civil de Taubaté investiga o desaparecimento de Cristiana Aparecida Pacheco, uma cuidadora de idosos de 40 anos, que sumiu após sair para trabalhar na última terça-feira (23). Segundo a família, a mulher vinha sendo ameaçada por um agiota e também vivia um relacionamento conturbado, o que levanta suspeitas sobre os motivos do sumiço.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Cristiana trabalhava em um condomínio de alto padrão da cidade. Como não utilizava uniforme no trajeto, familiares acreditam que o suposto agiota — que seria de São José dos Campos — pensava que ela era moradora do local e, portanto, possuía melhores condições financeiras. No entanto, a realidade seria bem diferente: parentes relatam que a cuidadora enfrentava dificuldades econômicas e acumulava dívidas.