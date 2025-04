Polícia Militar prende homem com mandado de prisão em Cruzeiro

Policiais Militares prenderam, nesta segunda-feira (7), um homem procurado pela Justiça no município de Cruzeiro.

Segundo o boletim de ocorrência, a ação ocorreu durante patrulhamento de rotina no bairro Vila Regina Célia.

