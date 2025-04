Ex-Vanguarda, Ana Flávia lembra quando foi perseguida por stalker

A jornalista Ana Flávia Simões relembrou em “Vivacitá”, OVALE Cast sobre Universo Feminino, um caso de perseguição sofrido anos atrás.

“A partir do momento em que você se expõe, você não sabe o que você desperta no outro. Eu sempre falo isso. por conta do meu trabalho na TV, sempre trabalhei muito com redes sociais, publicidade, fui angariando seguidores ao longo da vida. E a gente divide o dia, fala do dia-a-dia, se expõe e nunca sabe o que você desperta no outro. Aquela pessoa que te vê na televisão, se é uma pessoa que te ama, que não te ama, que não tem admiração excessiva – o que deixa de ser uma admiração. Eu tive um caso de perseguidor que foi parar na Justiça, tive que ir à Delegacia, prestar uma queixa. Fiquei preocupada.”

Em seu episódio de estreia, batizado de “Vozes Femininas”, “Vivacitá” debate a mulher na comunicação. Apresentado pela jornalista Mayara Silva, “Vivacitá” tem a presença da também jornalista Michele Sampaio.