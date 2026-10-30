O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) convocou a encarregada de Negócios da Embaixada da Argentina no Brasil, María Emilia Cortés, para prestar esclarecimentos sobre a saída do senador Flávio Bolsonaro (PL) em direção aos Estados Unidos. A reunião foi realizada em Brasília, após o governo argentino confirmar o embarque da família em um voo particular partido do território argentino.

Durante o encontro com o chefe do Departamento do Mercosul do Itamaraty, a representante diplomática comprometeu-se a repassar os questionamentos ao governo de Javier Milei. O procedimento é praxe diplomática em situações do tipo, e o governo brasileiro avalia os próximos passos com base nas investigações em andamento e nas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).