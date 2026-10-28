A divulgação da carta em que o senador Flávio Bolsonaro (PL) contesta a derrota na eleição foi marcada por uma sequência de alterações nesta quarta-feira (28). A reportagem identificou ao menos quatro versões, com troca de brasão e mudanças na forma como ele se apresenta, de "presidente eleito" a "líder do Brasil".

Flávio foi derrotado pelo presidente Lula (PT) no domingo (25) e deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos. Na carta, afirma que pretende liderar a oposição do exterior e repete alegações sem provas de fraude na eleição.

Foram analisados dois arquivos em PDF divulgados por aliados e atribuídos a Flávio, além das versões original e editada de uma publicação no X (ex-Twitter) do próprio senador.