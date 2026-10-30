Um ataque hacker à Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, desviou aproximadamente US$ 6,36 bilhões (cerca de R$ 34,5 bilhões) de carteiras da plataforma em 29 de outubro de 2026. Este é o maior roubo de criptomoedas já registrado, com valor quatro vezes superior ao ataque de US$ 1,5 bilhão contra a Bybit, em fevereiro de 2025.

A empresa de análise de blockchain TRM atribuiu o ataque ao TraderTraitor, grupo hacker ligado à Coreia do Norte. A avaliação tem alto grau de confiança e considera informações obtidas dentro e fora das redes de criptomoedas.

Os criminosos retiraram ativos de carteiras da Binance em dez redes diferentes. A maior parte das transferências foi realizada em aproximadamente 20 minutos, a partir das 20h05 (UTC). Após identificar o incidente, a corretora suspendeu temporariamente saques em várias redes e informou que os fundos dos usuários estavam seguros.