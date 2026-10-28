Ministros do governo Lula e do Supremo Tribunal Federal (STF) criticaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar o cancelamento dos passaportes do senador Flávio Bolsonaro (PL), após pedido da Polícia Federal (PF).

Integrantes do governo e da Corte avaliaram que a medida intensificou a tensão política e poderia favorecer o discurso de Flávio de que é vítima de perseguição política. Para esses ministros, o ideal seria aguardar alguns dias antes de tomar providências.

Um ministro do STF afirmou ao g1, reservadamente, que não teria tomado a mesma decisão e citou o caso de Lulinha, filho do presidente Lula, que está na Espanha. Segundo ele, o ministro André Mendonça, relator do inquérito envolvendo o filho do presidente, não adotou medida semelhante.