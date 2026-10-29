A oposição na Argentina impulsiona desde esta terça-feira (27) diversas iniciativas para pressionar o governo de Javier Milei a explicar a participação na fuga de Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último domingo (25).

O senador desembarcou nos Estados Unidos na manhã desta quarta-feira (28) após passar por Argentina e Equador em circunstâncias ainda não esclarecidas. O que se sabe até agora é que ele usou um passaporte italiano para entrar no país vizinho às 23h52 de terça, partiu de Porto Iguaçu à 0h22 em um jato privado, fez escala em Guayaquil, no Equador, e pousou em Miami às 10h23.

A reportagem localizou seis iniciativas entre pedidos de esclarecimentos, convocações de ministros e até mesmo uma denúncia penal contra Milei, o chanceler Pablo Quirno, a ministra de Segurança, Alejandra Monteoliva, e Santiago Caputo, estrategista político e braço direito do ultraliberal que, segundo a imprensa argentina, esteve em Porto Iguaçu para ajudar Flávio e a família.