Dia do Servidor e Finados mudam funcionamento público
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O feriadão provocado pelo Dia do Servidor Público, com ponto facultativo nesta sexta (30), e pelo Dia de Finados, na segunda (2), vai alterar o horário de funcionamento de serviços públicos e suspender o rodízio de veículos na cidade de São Paulo.
Algumas unidades de saúde, por exemplo, terão o horário de atendimento reduzido. Já os postos do Poupatempo permanecerão fechados, enquanto linhas do transporte sobre trilhos operarão com intervalos maiores entre as composições.
Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), as faixas exclusivas para ônibus também estarão liberadas à circulação de carros no feriado. A ciclofaixa de lazer será ativada. Já o estacionamento rotativo pago, a Zona Azul, funcionará conforme a sinalização do local.
Saiba mais como funcionará cada serviço.
Saúde
Os hospitais estaduais funcionarão normalmente durante todo o período, garantindo atendimento de urgência e emergência em prontos-socorros, internações e centros cirúrgicos.
Poupatempo
Os postos do Poupatempo em todo o estado estarão fechados na sexta e na segunda. O atendimento presencial será retomado normalmente na terça-feira (3), mediante agendamento prévio obrigatório.
Durante o feriadão, os serviços digitais continuam disponíveis, permitindo consultas, solicitações e acompanhamento de demandas de forma online.
Transportes metropolitanos
A operação do transporte sobre trilhos será ajustada no feriado. Na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), a operação na sexta e na segunda terá os intervalos ampliados, como já ocorre aos domingos.
A linha 17-ouro, inaugurada em março e de passagens gratuitas, funcionará durante a segunda, no horário programado, das 9h às 16h.
Cultura
Diversos equipamentos culturais terão funcionamento especial, quando parte deles estará aberta ao público.
- Bibliotecas: na sexta, as bibliotecas São Paulo (BSP) e Villa-Lobos (BVL) abrem entre 9h30 e 18h (com permanência até as 18h30); na segunda, as bibliotecas das redes estadual e municipal estarão fechadas
- Centros culturais: abrem na sexta o Memorial da América Latina (9h às 22), o Mundo do Circo (10h às 17h) e o Complexo Cultural Oswald de Andrade (9h às 22h); na segunda estarão fechados
- Museus: abrirão as portas, com funcionamento variado e horários específicos
- Sala São Paulo e Estação Motiva Cultural: abrem de acordo com a agenda de visitas educativas.
- Teatros: abrem na sexta, conforme cada programação; fecham na segunda (exceto oTeatro Estadual de Araras, que abre das 15h às 22h30)
- Pinacoteca de São Paulo: abre na sexta e na segunda das 10h às 18h
Enel
As lojas de atendimento da Enel estarão fechadas na segunda, em toda a área de concessão da companhia.
Durante o feriado, os clientes continuarão contando com os canais digitais e telefônicos da companhia para registrar solicitações e esclarecer dúvidas. A Central de Atendimento da Enel funcionará 24 horas por dia, seja por meio online ou telefone (0800 72 72 120).
Sabesp
Os canais digitais e telefônicos funcionarão normalmente. Durante o feriado, os clientes podem utilizar os canais digitais e telefônicos da companhia.
Bancos
As agências bancárias estarão fechadas no Dia de Finados. Contas como água, luz e telefone com vencimento na data poderão ser pagas no próximo dia útil sem acréscimo. A regra não se aplica a tributos e impostos, que devem ser quitados no prazo para evitar multas.
INSS
As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) também não terão atendimento presencial na segunda. O órgão informa, no entanto, que serviços como solicitação de benefícios, atualização cadastral e emissão de extratos podem ser realizados pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.