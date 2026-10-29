O feriadão provocado pelo Dia do Servidor Público, com ponto facultativo nesta sexta (30), e pelo Dia de Finados, na segunda (2), vai alterar o horário de funcionamento de serviços públicos e suspender o rodízio de veículos na cidade de São Paulo.

Algumas unidades de saúde, por exemplo, terão o horário de atendimento reduzido. Já os postos do Poupatempo permanecerão fechados, enquanto linhas do transporte sobre trilhos operarão com intervalos maiores entre as composições.

Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), as faixas exclusivas para ônibus também estarão liberadas à circulação de carros no feriado. A ciclofaixa de lazer será ativada. Já o estacionamento rotativo pago, a Zona Azul, funcionará conforme a sinalização do local.