Um celular confundido com uma arma. Uma faca na mão de uma mulher cercada por três agentes. Um homem que, já caído, continua sob disparos. As três cenas ocorreram em diferentes pontos da capital paulista neste mês, mas terminaram da mesma forma: pessoas mortas em intervenções policiais.

As circunstâncias de cada episódio estão sob investigação, mas as mortes ocorrem em um estado onde, entre janeiro de 2023 e agosto de 2026, durante a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), intervenções das polícias Civil e Militar registraram, em média, uma morte a cada 12 horas e 13 minutos.

A frequência é cerca de 70% maior que a registrada em 2022, último ano da gestão João Doria/Rodrigo Garcia, quando foram ampliadas medidas de redução da letalidade e o intervalo médio entre mortes era de 20 horas e 48 minutos. O levantamento da reportagem considera registros de intervenções de policiais em serviço e de folga, conforme contabilizados pelo governo.