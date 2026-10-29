O Cruzeiro viu a estrela de Kaio Jorge brilhar no começo do jogo e venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (29), na Arena MRV, pela 33ª rodada do Brasileirão.

O único gol do jogo saiu aos três minutos de bola rolando. Esse foi o oitavo dele no histórico contra o Atlético-MG, sendo o quinto neste ano.

Convocado para defender a seleção brasileira, o zagueiro Jonathan Jesus foi titular do Cruzeiro. Ele levou um cartão amarelo na etapa final após cometer falta em Bernard, mas teve jogo seguro.