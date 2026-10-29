Kaio Jorge decide, e Cruzeiro vence Galo em jogo com susto
| Tempo de leitura: 3 min
O Cruzeiro viu a estrela de Kaio Jorge brilhar no começo do jogo e venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (29), na Arena MRV, pela 33ª rodada do Brasileirão.
O único gol do jogo saiu aos três minutos de bola rolando. Esse foi o oitavo dele no histórico contra o Atlético-MG, sendo o quinto neste ano.
Convocado para defender a seleção brasileira, o zagueiro Jonathan Jesus foi titular do Cruzeiro. Ele levou um cartão amarelo na etapa final após cometer falta em Bernard, mas teve jogo seguro.
O Cruzeiro chegou aos 57 pontos e se manteve na terceira posição. O Athletico pode atingir a mesma pontuação se bater o Grêmio ainda nesta noite, mas tem menos vitórias.
O Galo, por outro lado, vê a vantagem para o G5 crescer. A equipe segue com 50, é a sétima colocada e fica a quatro pontos do Fluminense, que venceu na rodada e atualmente ocupa a 5ª posição. O Bahia, com 53, é o sexto.
O Atlético-MG volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Grêmio, fora de casa, às 18h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro só joga na próxima quinta-feira, contra o Bahia, às 21h30, pela 34ª rodada do Brasileirão.
Susto com zagueiro
O zagueiro Vitão deixou o gramado de ambulância. No começo do segundo tempo, ele se chocou com o goleiro Gabriel Delfim e bateu a cabeça no cotovelo do companheiro ao tentar cortar um cruzamento.
Os médicos dos dois times prestaram atendimento no gramado e pediram a entrada da ambulância. Após quatro minutos, ele foi colocado dentro do veículo e deixou o estádio. Ainda não há mais informações sobre o estado de saúde do atleta.
Como foi o jogo
Kaio Jorge castigou o Atlético-MG logo aos três minutos. Arroyo recebeu pela direita e alçou na área. O centroavante apareceu nas costas de Vitão, esticou a perna e completou para a rede. Na comemoração, fez gesto de silêncio em direção à torcida adversária.
O Cruzeiro aproveitou o placar a seu favor e seguiu mais inteiro no jogo. Mais com a posse, a equipe visitante apostou em ataques velozes, e Arroyo perdeu uma chance inacreditável aos 16 minutos. Matheus Pereira recebeu pela esquerda na área e bateu cruzado. O equatoriano apareceu sozinho, sem goleiro, mas mandou no pé do poste esquerdo de Gabriel Delfim.
A trave também atrapalhou Reinier. Na melhor chance do Galo ainda dentro dos primeiros 20 minutos de jogo, o atacante apareceu na segunda trave após cobrança de escanteio, deu um peixinho, mas viu ela bater na trave, voltar na cabeça dele e sair.
O jogo ficou mais pegado após a metade do primeiro tempo. Zé Lucas e Natanael trocaram empurrões e foram amarelados. Mais tarde, Kaio Jorge reclamou de uma entrada de Lyanco, e Matheus Pereira acertou a perna de Renan Lodi com força e também foi punido com cartão. As melhores chances neste período foram do Cruzeiro, mas Kaio Jorge, Matheus Pereira e Arroyo pararam em Delfim.
O Atlético-MG perdeu dois jogadores machucados na primeira metade da etapa final. Além de Vitão, que saiu de ambulância, Reinier sentiu a posterior da coxa esquerda, pediu substituição e deu lugar ao jovem Cauã Soares.
A partida teve poucas chances de gol no decorrer da segunda etapa. Matheus Pereira e Bernard criaram as melhores oportunidades, mas finalizaram para fora em chutes cruzados.