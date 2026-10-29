Cruzeiro e Corinthians disputam final da Libertadores Feminina
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Logo no ano de estreia, o Cruzeiro venceu o Olimpia por 1 a 0 e avançou à final da Libertadores Feminina, nesta quarta-feira (28), em Quito, no Equador. O time mineiro vai encarar o Corinthians na decisão.
O gol cruzeirense foi de Marília, artilheira do Cruzeiro na temporada, que brilhou e decidiu. Ela chegou ao 17º gol no ano, sendo três no Mineiro, um na Copa do Brasil, dois na Libertadores e 11 no Brasileirão, onde também liderou a artilharia.
As Cabulosas agora enfrentam o atual tricampeão consecutivo da competição. Com seis títulos desde 2017, as Brabas se classificaram à decisão em vitória contra o Santa Fé (Colômbia), por 2 a 1, também nesta quarta-feira. O Cruzeiro participa pela primeira vez do torneio em 2026.
Corinthians e Cruzeiro já se enfrentaram em final recente. Em setembro do ano passado, a equipe alvinegra foi campeã do Brasileirão Feminino justamente sobre o time mineiro, após empate em Minas Gerais e vitória em São Paulo. Na edição de 2026, as Brabas também levaram a melhor e despacharam as Cabulosas nas quartas (vitórias na ida e na volta).
Na terceira rodada da fase grupos, o Cruzeiro venceu o Olimpia por 3 a 0 e garantiu a liderança da chave. O time mineiro despachou o Libertad, também do Paraguai, nas quartas, enquanto a equipe paraguaia passou pelo Deportivo Cali (Colômbia).
A final acontece no sábado (31), em Quito, e terá transmissão ao vivo no Canal UOL, no YouTube do UOL Esporte e no UOL Play. O horário ainda será confirmado pela Conmebol.
Dominância brasileira
Com a final entre Corinthians e Cruzeiro, o Brasil garantiu antecipadamente o 15º título desde 2009, quando foi realizada a primeira das 18 edições da Libertadores Feminina.
O Corinthians tenta o heptacampeonato, enquanto o Cruzeiro faz sua estreia na competição e já chegou à decisão.
Cinco clubes brasileiros acumulam os 15 títulos: Santos (2009 e 2010), São José (2011, 2013 e 2014), Ferroviária (2015 e 2020), Corinthians (2017, 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025) e Palmeiras (2022).
Os únicos times não brasileiros a levantarem a taça foram Colo-Colo (2012), do Chile, Sportivo Limpeño (2016), do Paraguai, e Atlético Huila (2018), da Colômbia. A única decisão sem brasileiros foi em 2016, entre Sportivo Limpeño e Estudiantes e Guárico. da Venezuela.
Como foi o jogo
A primeira finalização da partida aconteceu somente aos 21 minutos. A colombiana Gabriela Rodríguez levantou a bola na área após receber pela direita, e Byanca Brasil desviou livre de marcação. O cabeceio da camisa 10 tirou tinta da trave da goleira Luana Rodríguez.
O Cruzeiro saiu na frente logo no início do segundo tempo. Aos cinco minutos, Byanca Brasil cobrou falta na intermediária, a bola foi direto no travessão e, no rebote, Marília apenas empurrou para dentro.
Aos 28 minutos, o Olimpia ficou com uma jogadora a menos. Villalba parou Gisseli com falta em contra-ataque, levou o segundo cartão amarelo e foi expulsa.