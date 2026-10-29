Logo no ano de estreia, o Cruzeiro venceu o Olimpia por 1 a 0 e avançou à final da Libertadores Feminina, nesta quarta-feira (28), em Quito, no Equador. O time mineiro vai encarar o Corinthians na decisão.

O gol cruzeirense foi de Marília, artilheira do Cruzeiro na temporada, que brilhou e decidiu. Ela chegou ao 17º gol no ano, sendo três no Mineiro, um na Copa do Brasil, dois na Libertadores e 11 no Brasileirão, onde também liderou a artilharia.

As Cabulosas agora enfrentam o atual tricampeão consecutivo da competição. Com seis títulos desde 2017, as Brabas se classificaram à decisão em vitória contra o Santa Fé (Colômbia), por 2 a 1, também nesta quarta-feira. O Cruzeiro participa pela primeira vez do torneio em 2026.