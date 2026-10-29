O Corinthians trata o confronto com o Mirassol como uma decisão na luta contra o rebaixamento. Na véspera do duelo, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (29), o técnico Clarence Seedorf reforçou que o time "tem que vencer" o jogo na Neo Química Arena, em meio à luta contra o rebaixamento.

Decisão em Itaquera

"Nesse momento, estamos pensando só no Mirassol. O fato de que temos que vencer é óbvio", disse Seedorf.

Na antepenúltima posição do Brasileirão, o Corinthians encara o Mirassol nesta sexta-feira, às 20h (de Brasília). O duelo será o primeiro de Seedorf à beira do campo no estádio e diante da torcida.