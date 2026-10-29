Seedorf vê jogo com Mirassol como 'decisão' em luta contra degola
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O Corinthians trata o confronto com o Mirassol como uma decisão na luta contra o rebaixamento. Na véspera do duelo, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (29), o técnico Clarence Seedorf reforçou que o time "tem que vencer" o jogo na Neo Química Arena, em meio à luta contra o rebaixamento.
Decisão em Itaquera
"Nesse momento, estamos pensando só no Mirassol. O fato de que temos que vencer é óbvio", disse Seedorf.
Na antepenúltima posição do Brasileirão, o Corinthians encara o Mirassol nesta sexta-feira, às 20h (de Brasília). O duelo será o primeiro de Seedorf à beira do campo no estádio e diante da torcida.
O treinador reconheceu que os resultados recentes não foram os esperados, mas demonstrou confiança na evolução do elenco desde sua chegada ao clube. Segundo ele, o grupo está mais confiante e unido, apesar da pressão pela situação na tabela.
"O time não ganhar um jogo, empatar um jogo, não pode tirar a confiança de um grupo. Tenho muita esperança, e isso que dá energia."
O zagueiro Gustavo Henrique também participou da coletiva e destacou a importância de aproveitar o fator casa. "São mais seis finais, precisamos do resultado positivo, dos três pontos diante do nosso torcedor. Precisamos do apoio deles nesse momento difícil."
O que mais disse Seedorf
Rendimento ruim em casa. "Posso responder? Não gosto que meus jogadores falem sobre o passado, isso não nos traz nada. Eles estão aqui para pensar no nesta quinta-feira (29) e no nesta sexta-feira (30), isso é importante. Caso contrário, você quebra o nosso trabalho aqui".
Memphis retorna contra o São Paulo? "O médico já passou a situação dele, não vou ser eu que vou falar porque não sou médico. Tem uma programação agora para tentar ele contra o São Paulo, mas é no dia a dia. Não podemos ir mais rápido do que o cara pode ir. Ele precisava de um trabalho diferente, sentiu um pouco na transição".
Críticas à cobertura da imprensa. "Foi uma escolha nossa interna (abrir os treinos e outros eventos no clube). Foi mais para ajudar vocês para fazer um trabalho um pouco melhor. Muitas vezes, vocês falam coisas que não têm a mínima ideia. Se vocês não veem, não sabem o que falar. Abri as portas por conta disso, estamos nos entregando 100%".
Time não merece cair. "Não precisamos ensinar o torcedor corintiano a ser torcedor. Eles não precisam de dica, a história do clube fala por si. As pessoas de fora que criam isso, nós estamos unidos com o torcedor e eles com nós. Nós temos o mesmo interesse. Vocês me conhecem já, eu não falo as coisas que não acredito — mas vou falar as coisas que acredito. E vou dizer: esse grupo merece sair desta situação. O que eu vejo é um grupo pronto para a batalha. Às vezes, jogamos muito bem e não vencemos — assim como foi contra o Vitória. Faz parte. Vamos para frente, com confiança".