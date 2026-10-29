Bet notifica Corinthians sobre intenção de rescindir contrato
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A Esportes da Sorte notificou o Corinthians na última segunda-feira (26) sobre a intenção de encerrar o contrato de patrocínio máster, apurou a reportagem. A empresa entende que as mudanças nas regras das apostas permitem romper o acordo sem pagar multa.
Em contato com a reportagem, o Corinthians afirmou que considera o contrato em processo de suspensão, e não encerrado. Os departamentos jurídicos das duas partes discutem os termos e os efeitos da notificação.
Jurídicos discutem condições da saída
A divergência entre as partes está na interpretação das novas regras das apostas e de como elas afetam o contrato, conforme apurou a reportagem. A Esportes da Sorte entende que a proibição de operar e anunciar seus serviços permite encerrar o vínculo, enquanto o Corinthians avalia que ainda há questões a serem resolvidas.
A patrocinadora já havia suspendido as ações de divulgação ligadas ao acordo após a proibição das apostas esportivas no Brasil. Na ocasião, porém, o contrato ainda não era considerado encerrado pelas partes.
A notificação enviada nesta semana abriu uma nova etapa da discussão. Os departamentos jurídicos avaliam se a empresa pode romper o acordo imediatamente e sem pagar multa.
Fontes ligadas ao clube confirmaram ao UOL que a Esportes da Sorte comunicou a intenção de deixar o patrocínio. A saída, no entanto, ainda está em análise pelas equipes jurídicas.
A empresa argumenta que as mudanças nas regras das apostas a impediram de cumprir as obrigações previstas no contrato. O Corinthians, por sua vez, entende que isso não encerra automaticamente o acordo nos termos defendidos pela patrocinadora.
Audiência não define rescisão
A discussão ocorre às vésperas da audiência pública convocada pelo ministro Luiz Fux, do STF, para debater os efeitos da medida provisória que proibiu a operação das bets. O encontro está marcado para a próxima terça-feira (3).
A audiência não vai julgar especificamente o contrato entre Corinthians e Esportes da Sorte. O objetivo é discutir os impactos gerais da medida provisória, sem garantia de uma decisão imediata sobre a validade das novas regras.
O debate no STF pode, porém, influenciar os próximos passos. A definição sobre o contrato dependerá da análise das regras, cláusulas do acordo e eventuais decisões sobre a proibição das apostas.
Até que a discussão avance, o Corinthians considera o contrato suspenso, e não encerrado. A Esportes da Sorte, por sua vez, pretende deixar o patrocínio.