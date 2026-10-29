A Esportes da Sorte notificou o Corinthians na última segunda-feira (26) sobre a intenção de encerrar o contrato de patrocínio máster, apurou a reportagem. A empresa entende que as mudanças nas regras das apostas permitem romper o acordo sem pagar multa.

Em contato com a reportagem, o Corinthians afirmou que considera o contrato em processo de suspensão, e não encerrado. Os departamentos jurídicos das duas partes discutem os termos e os efeitos da notificação.

Jurídicos discutem condições da saída

A divergência entre as partes está na interpretação das novas regras das apostas e de como elas afetam o contrato, conforme apurou a reportagem. A Esportes da Sorte entende que a proibição de operar e anunciar seus serviços permite encerrar o vínculo, enquanto o Corinthians avalia que ainda há questões a serem resolvidas.