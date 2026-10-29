O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quinta-feira (29) que ninguém aprova a situação de Flávio Bolsonaro (PL), em referência à fuga para os EUA do candidato derrotado e à carta com teor golpista divulgada por ele em que reitera não aceitar o resultado das urnas e mente sobre fraude.

Valdemar falou com a imprensa após visitar Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado. O dirigente afirmou que o ex-presidente não sabia que o filho mais velho fugiria para os EUA nesta terça-feira (27), após ter perdido a eleição presidencial para Lula (PT).

"Não, ninguém sabia, eu também não sabia. [...] Não, não falou para o pai [que fugiria para os EUA], não falou não. O Bolsonaro não sabia", disse. Flávio chegou a visitar o pai na segunda-feira (26), antes de fugir.