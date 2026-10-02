No segundo turno das eleições de 2022, foram registrados 41.025 votos depois das 17h, ou seja, 6.632 votos a mais do que o mesmo período do segundo turno da disputa em 2026, realizado no domingo (25). Neste ano, 34.393 votos foram depositados após o horário.

Os dados são do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e foram disponibilizados pela Coordenadoria de Arquitetura, Identificação e Inovação, órgão do próprio tribunal, em despacho divulgado nesta quinta-feira (29).

Em 2022, não houve prorrogação do segundo turno como em 2026. Porém, mesmo assim, foram depositados 19,3% mais votos do que neste ano, em que o horário de encerramento da votação foi adiado por determinação do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal).