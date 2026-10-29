O técnico Carlo Ancelotti anunciou na tarde de quinta-feira (29) os jogadores convocados para defender a seleção brasileira nos amistosos marcados para novembro. A equipe entrará em campo duas vezes em Singapura, no Estádio Nacional: contra o Japão, no dia 14, e contra Singapura, no dia 17.

A lista de 26 atletas não tem nenhum nome de Flamengo e Palmeiras, que batalham rodada da rodada pelo título do Campeonato Brasileiro, bem à frente do terceiro colocado. Mas tem representantes de times envolvidos em outras brigas, como a do rebaixamento. André, do desesperado Corinthians, por exemplo, está na relação.

O treinador foi questionado sobre o assunto, mas o diretor de seleções da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Rodrigo Caetano, antecipou-se e preferiu dar a resposta. De acordo com ele, diante das dificuldades no calendário, foi adotada a escolha de dar "isonomia ao Brasileiro, que também é um produto da CBF".