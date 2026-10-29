Ancelotti convoca seleção sem atletas de Flamengo e Palmeiras
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O técnico Carlo Ancelotti anunciou na tarde de quinta-feira (29) os jogadores convocados para defender a seleção brasileira nos amistosos marcados para novembro. A equipe entrará em campo duas vezes em Singapura, no Estádio Nacional: contra o Japão, no dia 14, e contra Singapura, no dia 17.
A lista de 26 atletas não tem nenhum nome de Flamengo e Palmeiras, que batalham rodada da rodada pelo título do Campeonato Brasileiro, bem à frente do terceiro colocado. Mas tem representantes de times envolvidos em outras brigas, como a do rebaixamento. André, do desesperado Corinthians, por exemplo, está na relação.
O treinador foi questionado sobre o assunto, mas o diretor de seleções da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Rodrigo Caetano, antecipou-se e preferiu dar a resposta. De acordo com ele, diante das dificuldades no calendário, foi adotada a escolha de dar "isonomia ao Brasileiro, que também é um produto da CBF".
"Tivemos como critério convocar até um jogador de cada clube do futebol brasileiro, com exceção dos dois clubes postulantes ao título", declarou o dirigente. "É importante deixar claro que todos os clubes que têm jogadores convocados foram contatados e concordaram com o critério que foi estabelecido."
Confira os 26 convocados
Goleiros
- Bento (Al Nassr)
- Lucas Perri (Torino)
- Pedro Morisco (Coritiba)
Defensores
- Arthur Dias (Athletico Paranaense)
- Carlos Augusto (Inter de Milão)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Jair Cunha (Nottingham Forest)
- Jonathan Jesus (Cruzeiro)
- Vanderson (Monaco)
- Vitor Reis (Manchester City)
- Wesley (Roma)
Meio-campistas
- André Luiz (Corinthians)
- Andrey Santos (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Arsenal)
- Danilo (Botafogo)
- Gabriel Bontempo (Santos)
- João Gomes (Aston Villa)
- Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)
Atacantes
- Alison Santanta (Shakhtar Donetsk)
- Allan (Manchester City)
- Endrick (Real Madrid)
- Estêvao (Chelsea)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Vinicius Junior (Real Madrid)