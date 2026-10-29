Um soldado da Polícia Militar de São Paulo foi condenado a um ano de detenção, em regime aberto, sob a acusação de ter se recusado a limpar o banheiro do quartel onde trabalhava, em Lençóis Paulista, na região de Bauru, no interior paulista.

A decisão foi tomada por unanimidade pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria Militar do Estado de São Paulo, em julgamento realizado nesta quarta-feira (28). Cabe recurso.

"A hierarquia militar repousa justamente na pronta obediência às determinações legítimas emanadas de superior competente, sendo certo que a ordem verbal regularmente transmitida, desde que clara e legal, possui plena eficácia e exigibilidade", escreveu o juiz Bruno Maciel dos Santos, na sentença.