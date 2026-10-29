O MPSP (Ministério Público de São Paulo) recomendou à FPF (Federação Paulista de Futebol) a suspensão administrativa da organizada Torcida Jovem Camisa 12 até o fim de 2026.

Segundo os promotores Roberto Bacal e Daniela Hashimoto, a recomendação vem em decorrência de episódio ocorrido em 16 de setembro, "marcado por atos violentos de intimidação direcionados à equipe do Sport Club Corinthians Paulista".

Na ocasião, após o Corinthians ser eliminado pelo Estudiantes nas quartas de final da Copa Libertadores, em Itaquera, torcedores interceptaram carros próximos à Neo Química Arena, tentando identificar jogadores que deixavam o local após a partida.