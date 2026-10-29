O União Brasil vai liberar seus filiados para integrar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O partido havia rompido relações com o Planalto, passando a integrar a oposição, e apoiou Flávio Bolsonaro (PL) na corrida pela Presidência da República.

A decisão será anunciada pelo presidente do partido, Antônio Rueda, na próxima semana, segundo integrantes da cúpula da legenda. A partir de então, a ideia é destravar conversas do governo com núcleos do partido.

O União Brasil está federado com o PP, formando a federação União Progressista. Trata-se da legenda do centrão com mais proximidade com o bolsonarismo. Foram as primeiras legendas a declarar apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno.