Guga é o sul-americano que mais tempo ficou como número um
| Tempo de leitura: 1 min
Gustavo Kuerten é, até hoje, o tenista sul-americano que mais tempo permaneceu como número um do ranking mundial.
Guga ficou 43 semanas no topo da classificação, sendo 30 consecutivas. Tricampeão em Roland Garros, o catarinense somou outros 17 títulos, sendo um ATP Finals (que reúne os oito melhores do ano) e cinco Masters 1000, e acumulou nove vices.
No total, ganhou 358 dos 553 jogos que disputou. Contra os top 10, foram 38 vitórias e 36 derrotas.
O brasileiro é também o único da América do Sul a ter terminado uma temporada como número um (em 2000). Além dele, somente o chileno Marcelo Ríos alcançou o topo (e ficou por seis semanas).
O ranking da ATP é somado em semanas porque a ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) atualiza a classificação todas as segundas-feiras. A ordem crescente de importância dos torneios regulares do circuito é: ATP 250, ATP 500, Masters 1000, ATP Finals e Grand Slam.
Reinado de Djoko
Na história, ninguém ficou no topo do ranking mais tempo do que Novak Djokovic. O sérvio somou 428 semanas. Ninguém terminou mais vezes o ano no topo: oito.
Mas tem um recorde que Djoko não conseguiu quebrar: o de semanas consecutivas.
O suíço Roger Federer ficou 237 semanas intocável, o que significa quase quatro anos e meio como o melhor tenista. O sérvio chegou a 122 semanas consecutivas.
Entre os tenistas que estão em atividade, o italiano Jannik Sinner lidera: 95 semanas (65 consecutivas).
O espanhol Carlos Alcaraz é o segundo, com 66 semanas (22 seguidas). O russo Daniil Medvedev é o terceiro: 16 semanas.