Gustavo Kuerten é, até hoje, o tenista sul-americano que mais tempo permaneceu como número um do ranking mundial.

Guga ficou 43 semanas no topo da classificação, sendo 30 consecutivas. Tricampeão em Roland Garros, o catarinense somou outros 17 títulos, sendo um ATP Finals (que reúne os oito melhores do ano) e cinco Masters 1000, e acumulou nove vices.

No total, ganhou 358 dos 553 jogos que disputou. Contra os top 10, foram 38 vitórias e 36 derrotas.