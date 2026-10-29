Um homem morreu e um casal foi preso após uma troca de tiros durante uma tentativa de invasão a um condomínio na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, nesta quinta-feira (29). Uma mulher que passava pela rua foi baleada, mas está fora de risco.

A ocorrência aconteceu na rua Carlos Weber, durante uma ação de policiais do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas), da Polícia Civil.

Segundo informações preliminares, os suspeitos são investigados por um roubo a um condomínio de luxo no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo, no último fim de semana. Na ocasião, teriam levado R$ 200 mil em joias e relógios, além de R$ 3.000 em dinheiro.