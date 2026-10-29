Aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL), que fugiu para os EUA, agora culpam a inteligência artificial pelo vaivém nas versões da carta golpista divulgada pelo ex-candidato à Presidência.

No X, o jornalista Paulo Figueiredo, aliado de primeira hora de Flávio e do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, disse que Eduardo usou o ChatGPT para inserir o brasão do Brasil no documento. E que foi a ferramenta que escolheu o brasão antigo do Brasil.

Era a versão usada até 1967 na qual se lê "Estados Unidos do Brazil", com "Brasil" com "z", como se escreve na língua inglesa. "Nós achamos muito engraçado." No mesmo sentido, culpou também o uso da IA pela primeira versão divulgada do documento ser iniciada com Flávio se autodeclarando o suposto presidente eleito do Brasil.