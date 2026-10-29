A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta quinta-feira (29) o registro de cinco novas canetas emagrecedoras à base de liraglutida e semaglutida, medicamentos utilizados no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade.

Com as novas autorizações, o número de canetas aprovadas pela agência somente neste ano chega a 19: 12 de semaglutida, seis de liraglutida e uma nova versão de Mounjaro (tirzepatida).

Entre as novidades estão Aribet (liraglutida), Sevema (semaglutida) e Embeltah (semaglutida), indicadas para diabetes, e as canetas Lyrza (liraglutida) e Wylovol (liraglutida), para o tratamento da obesidade em conjunto com mudanças na alimentação e prática de exercícios físicos.