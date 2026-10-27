Aliados ouvidos pelo SBT News dizem que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deixou o Brasil em direção aos Estados Unidos, passando pela Argentina, acompanhado da esposa e das duas filhas. A suposta viagem desobedece a ordem judicial que o proibia de sair do país.
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De acordo com os interlocutores, a saída foi organizada sob sigilo e o senador embarcou para os Estados Unidos em uma localidade argentina diferente de Porto Iguaçú, inicialmente apontada pela imprensa local. Os aliados não informaram que aeroporto foi utilizado.
Flávio tampouco entregou os passaportes à Polícia Federal, conforme a apuração. Após perder a eleição presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele se diz alvo de perseguição política, segundo os aliados.
A informação diverge da versão do governo argentino. O porta-voz do presidente Javier Milei, Fabián Fernández, afirmou à Bloomberg que Flávio não entrou na Argentina e negou que uma aeronave com as características divulgadas pela imprensa local tenha partido para os Estados Unidos.
Com informações do SBT News.
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