Aliados ouvidos pelo SBT News dizem que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deixou o Brasil em direção aos Estados Unidos, passando pela Argentina, acompanhado da esposa e das duas filhas. A suposta viagem desobedece a ordem judicial que o proibia de sair do país.

Leia mais: Flávio não entrega passaporte à PF e desobedece Moraes

De acordo com os interlocutores, a saída foi organizada sob sigilo e o senador embarcou para os Estados Unidos em uma localidade argentina diferente de Porto Iguaçú, inicialmente apontada pela imprensa local. Os aliados não informaram que aeroporto foi utilizado.