O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defende cautela diante da ida de Flávio Bolsonaro (PL) aos Estados Unidos após perder as eleições presidenciais. O Palácio do Planalto e o Itamaraty avaliam que o caso deve ser tratado pela Justiça, sem politização ou reação diplomática contra o governo norte-americano.

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Flávio deixou o Brasil utilizando um passaporte italiano e chegou aos Estados Unidos na quarta-feira (28). Ele iniciou a viagem após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a devolução de seus passaportes, diante do alerta da Polícia Federal (PF) sobre o risco de fuga. A medida não foi cumprida.