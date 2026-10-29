O governo dos Estados Unidos demonstrou incômodo com a declaração em que o senador Flávio Bolsonaro (PL) se apresentou como “o verdadeiro presidente eleito do Brasil”. Nos bastidores de Washington, integrantes da administração de Donald Trump avaliaram que essa posição não é desejada pelo governo americano.

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A primeira versão de uma carta divulgada por Flávio nessa quarta-feira (28) trazia a expressão “o verdadeiro presidente eleito do Brasil”. Minutos depois, uma correção substituiu o trecho por “o líder do Brasil”.