A Polícia Federal (PF) entrou em contato com autoridades da Argentina nesta terça-feira (27) para verificar se o senador Flávio Bolsonaro (PL) deixou o Brasil por algum aeroporto do país vizinho.

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A apuração foi feita após o site argentino Infobae publicar que Flávio teria cruzado a fronteira com a Argentina para, de lá, viajar aos Estados Unidos em um jatinho particular.