A Polícia Federal (PF) entrou em contato com autoridades da Argentina nesta terça-feira (27) para verificar se o senador Flávio Bolsonaro (PL) deixou o Brasil por algum aeroporto do país vizinho.
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A apuração foi feita após o site argentino Infobae publicar que Flávio teria cruzado a fronteira com a Argentina para, de lá, viajar aos Estados Unidos em um jatinho particular.
Segundo fontes da cúpula da PF, o senador não passou por nenhum ponto regular de migração brasileiro nas últimas horas. A corporação, porém, considera possível uma travessia da fronteira sem fiscalização.
A informação foi publicada horas após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar que Flávio entregue todos os passaportes à PF, incluindo documentos de outra nacionalidade.
O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador-geral da campanha de Flávio, negou que o candidato tenha deixado o Brasil. “Não saiu”, afirmou.
Com informações do Metrópoles.