A carta golpista escrita pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e divulgada após sua chegada aos Estados Unidos, fugido do Brasil, é "pura ação política", e não há apoio ao tom de golpe empregado no texto, afirmou o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

Mourão é general do Exército da reserva e foi vice-presidente no governo de Jair Bolsonaro (PL). Ele foi alijado da campanha do filho mais velho do ex-presidente, derrotado no último domingo (25) pelo presidente Lula (PT). Lula foi reeleito com 51,79% dos votos válidos, ante 48,21% de Flávio Bolsonaro.

"Que existe arbítrio por parte do Alexandre de Moraes [ministro do STF, que acatou pedido da Polícia Federal e determinou apreensão de passaportes de Flávio] não tenho a menor dúvida. Quanto à possibilidade de fraude [na eleição], deveria ser investigada dentro do possível", disse Mourão. "Quanto ao resto, é pura ação política."