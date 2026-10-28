28 de outubro de 2026
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REAÇÃO A CARTA

Tarcísio diz que eleição acabou e urnas devem ser respeitadas

Por Carolina Linhares | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Charles Vieira
O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o senador Flávio Bolsonaro (PL)
O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o senador Flávio Bolsonaro (PL)

O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), um dos principais fiadores de Flávio Bolsonaro (PL), reagiu à carta golpista do senador afirmando que entende seu sentimento, mas que a eleição acabou e o resultado das urnas deve ser respeitado.

"A eleição acabou e agora é preciso olhar para a frente. Entendo o sentimento de Flávio, entendo sua indignação e sua revolta, e esse sentimento é o de muitos brasileiros também. Mas o caminho é respeitar o resultado das urnas e seguir em frente. O momento exige responsabilidade, serenidade e a construção de uma oposição forte, capaz de exercer seu papel. É assim, respeitando o processo democrático e trabalhando dentro das instituições, que vamos fortalecer o sistema de freios e contrapesos que sustenta a nossa democracia", diz em nota.

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