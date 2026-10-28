O Corinthians venceu o Independiente Santa Fe-COL de virada por 2 a 1 nesta quarta-feira (28), pelas semifinais da Copa Libertadores feminina, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, e se classificou à decisão. Os gols da vitória foram marcados por Letícia Monteiro e Gi Fernandes. As colombianas descontaram com Garavito.

O Santa Fe começou melhor, criando as melhores chances do jogo. A insistência foi premiada aos 28, quando, após lançamento, Daniela Garavito se aproveitou da sobra e abriu o placar. O VAR checou se houve impedimento, mas o lance foi legal.

O gol mexeu com as Brabas, que foram para cima e empataram rápido: aos 37, Vic Albuquerque recebeu na entrada da área e ajeitou de peito. Letícia Monteiro chutou forte e empatou.