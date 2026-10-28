Corinthians bate Santa Fe e vai à final por 7ª taça na Liberta
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O Corinthians venceu o Independiente Santa Fe-COL de virada por 2 a 1 nesta quarta-feira (28), pelas semifinais da Copa Libertadores feminina, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, e se classificou à decisão. Os gols da vitória foram marcados por Letícia Monteiro e Gi Fernandes. As colombianas descontaram com Garavito.
O Santa Fe começou melhor, criando as melhores chances do jogo. A insistência foi premiada aos 28, quando, após lançamento, Daniela Garavito se aproveitou da sobra e abriu o placar. O VAR checou se houve impedimento, mas o lance foi legal.
O gol mexeu com as Brabas, que foram para cima e empataram rápido: aos 37, Vic Albuquerque recebeu na entrada da área e ajeitou de peito. Letícia Monteiro chutou forte e empatou.
A etapa final começou equilibrada, com oportunidades claras para colombianas e brasileiras. Aos 30, o Santa Fe teve sua melhor chance no segundo tempo: González recebeu ótimo passe na grande área. Sozinha, ela matou no peito, ajeitou e chutou de canhota, mas bateu mal e mandou para fora.
Quem não faz, toma: no lance seguinte, após corte ruim da zaga colombiana, a bola sobrou limpa para Gi Fernandes, que encheu o pé e virou o jogo para as alvinegras.
No fim da partida, as corinthianas ofereceram pouco espaço às adversárias e administrando o resultado, que terminou com a virada por 2 a 1.
Classificado à final, o Corinthians disputará seu sétimo título de Libertadores na modalidade - e o tetra seguido. Entre as mulheres, a equipe é a maior vencedora da competição.
Até aqui, a campanha é de 100% de aproveitamento para o Corinthians: três vitórias na fase de grupos, uma goleada nas quartas de final e o resultado desta quarta-feira (28) nas semis. Do outro lado, Cruzeiro e Olimpia-PAR jogarão pela outra vaga para a decisão, que será no próximo sábado (31), na capital equatoriana.