O coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), Rogério Marinho (PL-RN), afirmou nesta quarta-feira (28) que nem ele nem o PL podem afirmar que houve fraudes nas eleições, como diz o candidato derrotado à Presidência em carta com teor golpista, porque "não há provas nesse sentido".

"Agora é evidente que, se você faz alguma afirmação, você precisa trazer provas. Eu não posso fazer essa afirmação, não tenho provas e eu acabei de dizer que é um desabafo de alguém. Suponho que seja desabafo de alguém que está se sentindo injustiçado", disse em entrevista a jornalistas no Senado.

Após fugir para os Estados Unidos, Flávio Bolsonaro trocou a expressão "verdadeiro presidente" por "líder do Brasil" na abertura de uma carta golpista. Ele perdeu o segundo turno das eleições para Lula (PT) no domingo (27), com 48,21% dos votos válidos, contra 51,79% do petista.