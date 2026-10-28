"Pusilânime", disse o médico Marcelo Messender, 48, sobre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após a notícia de que o ex-candidato à Presidência havia deixado o Brasil rumo aos Estados Unidos, na noite desta terça-feira (27) -o que só se confirmaria, de fato, horas depois.

Messender, morador de uma cobertura na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro, usou um microfone e uma caixa de som para se comunicar com a vizinhança.

Em discurso ouvido pelos outros blocos do condomínio Americas Park, ele chamou Flávio de covarde pela fuga aos Estados Unidos e atribuiu ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), as mais de 700 mil mortes durante a pandemia de Covid-19. Foi aplaudido por alguns vizinhos e hostilizados por outros.