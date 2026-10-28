O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Kassio Nunes Marques, reafirmou nesta quarta-feira (28) a escolha legítima dos eleitores na votação de domingo (25).

Sem citar a carta golpista do candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL), o ministro disse que o segundo turno das eleições ocorreu "dentro da mais absoluta normalidade".

"Informo que todos os questionamentos feitos dentro do devido processo legal serão analisados e respondidos", disse.