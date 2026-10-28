28 de outubro de 2026
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TSE

Kassio Nunes Marques volta a defender resultado das eleições

Por Ana Pompeu | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Lula Marques/Agência Brasil
O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Kassio Nunes Marques
O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Kassio Nunes Marques

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Kassio Nunes Marques, reafirmou nesta quarta-feira (28) a escolha legítima dos eleitores na votação de domingo (25).

Sem citar a carta golpista do candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL), o ministro disse que o segundo turno das eleições ocorreu "dentro da mais absoluta normalidade".

"Informo que todos os questionamentos feitos dentro do devido processo legal serão analisados e respondidos", disse.

O senador publicou carta em que se disse o verdadeiro presidente do país -momentos depois, recuou se classificou como "líder do Brasil".

O presidente dos EUA, Donald Trump, foi questionado sobre a declaração de Flávio, mas se esquivou e disse que não irá se envolver na turbulência política do Brasil.

Após a derrota para o presidente Lula (PT) no domingo, Flávio afirmou que pediria a anulação da eleição. Na segunda-feira (26), gravou um vídeo indicando desistência do questionamento. Reclamou da ordem de Moraes sobre os passaportes, mas disse que ficaria no Brasil e lideraria a oposição.

O senador entrou nos Estados Unidos nesta quarta-feira (28) com um registro humanitário que autoriza a permanência do parlamentar e de sua família no país durante um ano.

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