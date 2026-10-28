A Polícia Civil de Santa Catarina investiga uma denúncia de agressão envolvendo um assessor parlamentar do vereador e deputado federal eleito Jair Renan Bolsonaro, contra o primo, em Florianópolis. O episódio teria ocorrido na noite de domingo (25), após a divulgação do resultado da eleição presidencial, que terminou com a vitória de Lula (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL).

Segundo a denúncia divulgada pelo vereador Leonel Camasão (Psol), Gustavo Schiphorst e outras três pessoas teriam participado das agressões contra Marcelo Ribeiro Delgado Júnior. A vítima sofreu ferimentos, incluindo três fraturas em um dos braços, de acordo com o relato. A esposa de Marcelo também teria sido agredida ao tentar intervir.

Em nota, Jair Renan afirmou que procurou o assessor após tomar conhecimento do episódio pela imprensa e ouviu dele que se tratava de um "conflito familiar". O parlamentar disse repudiar qualquer forma de violência, mas afirmou que aguardará a apuração antes de tomar eventuais providências.