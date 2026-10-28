O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que não irá se envolver na turbulência política do Brasil após o candidato derrotado, Flávio Bolsonaro, publicar carta em que se disse o verdadeiro presidente do país -momentos depois, o senador recuou se classificou como "líder do Brasil".

Trump foi questionado sobre a declaração de Flávio, mas se esquivou.

"Eu não vou comentar sobre isso, mas eu sei que nós autorizamos a entrada dele no país. Então, veremos". Porém, o republicano voltou a criticar, pela quarta vez, o segundo turno das eleições no Brasil. "Não vou me envolver, mas isso foi uma eleição muito estranha. Isso é certeza."