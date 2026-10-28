Um homem de 65 anos foi preso nesta quarta-feira (28) sob suspeita de usar um videogame com óculos de realidade virtual para atrair uma criança e facilitar a prática de abuso sexual em São Paulo.

Alceu Rafael Mischiatti Lourenção foi preso em flagrante após os policiais encontrarem material de abuso sexual infantil armazenado em seu celular. Ele também passa a ser investigado sob suspeita de estupro de vulnerável e de produzir uma gravação da violência contra a criança.

A reportagem não localizou o defensor do suspeito. Segundo policiais ouvidos, nenhum advogado o defendia até a tarde desta quarta, quando era feito o registro do flagrante.