Preso suspeito de usar óculos de realidade virtual para abuso
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Um homem de 65 anos foi preso nesta quarta-feira (28) sob suspeita de usar um videogame com óculos de realidade virtual para atrair uma criança e facilitar a prática de abuso sexual em São Paulo.
Alceu Rafael Mischiatti Lourenção foi preso em flagrante após os policiais encontrarem material de abuso sexual infantil armazenado em seu celular. Ele também passa a ser investigado sob suspeita de estupro de vulnerável e de produzir uma gravação da violência contra a criança.
A reportagem não localizou o defensor do suspeito. Segundo policiais ouvidos, nenhum advogado o defendia até a tarde desta quarta, quando era feito o registro do flagrante.
Policiais da 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia, do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), cumpriram um mandado de busca e apreensão no apartamento do investigado, em um condomínio de alto padrão na Mooca, na zona leste da capital.
No imóvel, os agentes encontraram o mesmo ambiente que aparece no vídeo do crime contra a criança, inclusive o videogame e os óculos de realidade virtual -isso reforça, segundo investigadores, a suspeita de que o vídeo tenha sido produzido no local.
A criança, que teria cerca de oito anos, aparece usando o equipamento durante o abuso. A polícia trabalha com a hipótese de que o próprio Lourenção possa ter feito a gravação. A data do registro do crime está sendo investigada.
A investigação começou após a plataforma Yahoo comunicar à Polícia Federal a identificação de um vídeo de abuso sexual infantil associado a uma conta. A comunicação apontava a possibilidade de o material ter sido produzido pelo próprio responsável pela conta.
A PF encaminhou as informações à Polícia Civil paulista por meio de um acordo de cooperação. A partir da comunicação, recebida em junho, os investigadores identificaram Lourenção e reuniram indícios de armazenamento de arquivos, além da suspeita de produção do vídeo.
A identidade da criança deve ser confirmada ainda nesta quarta pela Polícia Civil nesta quarta. Segundo a apuração, ela frequentava o apartamento do investigado.
Durante a busca, os agentes apreenderam dois celulares, três pendrives, um notebook e os óculos de realidade virtual. Os equipamentos passarão por análise especializada para verificar se existem outros registros produzidos pelo suspeito e elementos que permitam identificar eventuais outras vítimas.
Até o momento, a polícia identificou uma vítima relacionada ao vídeo investigado. Agora quer saber se no material armazenado há outros possíveis vídeos produzidos por ele.
Segundo policiais, Lourenção é recém-aposentado do TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho), em São Paulo, onde trabalhava como técnico judiciário da área administrativa.
Em uma publicação no Facebook atribuída a Lourenção, ele criticou uma proposta legislativa que chamou de "PDL da pedofilia" e atacou apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "O PDL da pedofilia quase aprovado com a total participação da base bostanarista", escreveu, segundo reprodução da postagem à qual a reportagem teve acesso. "Um retrocesso de 500 anos."