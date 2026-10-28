Faltando seis rodadas para o fim da temporada do Santos, o atacante Neymar só deve atuar em mais três partidas no Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 santista foi julgado nesta quarta-feira (28) pela Segunda Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e teve a pena aumentada de um para dois jogos após receber cartão vermelho por conta da Lei Vini Jr. no empate por 1 a 1 com o Bahia, no sábado (24). Na ocasião, em discussão com Rodrigo Nestor, Neymar encobriu a boca com a mão. Cabe recurso.

Além desta punição de duas partidas, Neymar também ficará fora de mais um jogo porque, no mesmo confronto, antes de receber o vermelho no intervalo, levou o terceiro amarelo por atirar a bola no corpo de Nestor após receber uma falta. Pela regra, um atleta que recebe três cartões amarelos em três partidas diferentes é obrigado a cumprir suspensão automática.