A poucas horas do resultado do segundo turno no domingo (25), a catalã Ada Colau pediu aos presentes no comício da Frente Ampla, em Madrid: "Vamos todas levantar o braço com o ‘L’ de Lula".

A ex-prefeita de Barcelona, líder da coalizão de esquerda na Espanha, repetiu o gesto que apoiadores do presidente fizeram ao longo da campanha que o elegeu pela quarta vez. O "L", formado com o indicador e o polegar, ficou no ar enquanto Colau dizia "pela esperança. Pela Palestina livre. Por Lula no Brasil. Pela Frente Ampla no dia 29 de novembro. Vamos ganhar, companheiras."

O movimento na Espanha é exemplo de como a reeleição de Lula deu novo fôlego à esquerda internacional. O premiê Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol, parabenizou a vitória do petista e afirmou que se inspirará nela para frear o avanço de partidos de direita nas eleições gerais do próximo mês.