Conmebol rejeita recurso do Flamengo, e Estudiantes fica na final
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A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) rejeitou nesta quarta-feira (28) o recurso apresentado pelo Flamengo que buscava anular a derrota para o Estudiantes nas semifinais da Copa Libertadores por uma suposta escalação irregular do defensor Marcos Rojo pelo time argentino.
A alegação do rubro-negro se baseava no fato de Rojo ter sido inscrito pelo Estudiantes para a disputa da competição após o encerramento da janela de transferência na Argentina.
O clube carioca citou precedentes em que a Conmebol puniu clubes pela escalação irregular de atletas. Em 2018, o Santos teve o empate em 0 a 0 com o Independiente convertido em uma derrota por 3 a 0, após a escalação irregular de Carlos Sánchez.
A Conmebol chegou a negar a inscrição de Rojo, que não disputou a primeira partida do confronto semifinal, na Argentina.
O Estudiantes, porém, conseguiu a liberação após recorrer ao CAS (Tribunal Arbitral do Esporte), com o defensor tendo atuado no duelo de volta, no Maracanã, vencido pelo time argentino, nos pênaltis.
A alegação apresentada pelo time argentino, e corroborada pelo Tribunal, foi a de que o regulamento da própria Conmebol atribui à associação nacional a avaliação das condições de jogo do atleta. A AFA (Federação Argentina de Futebol) havia autorizado a inscrição de Rojo.
A final da Libertadores, contra o Palmeiras, está marcada para 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.
"O Club Estudiantes de La Plata informa que a Comissão Disciplinar da Conmebol resolveu rejeitar integralmente a reclamação apresentada pelo Flamengo em relação à suposta escalação irregular de Marcos Rojo na semifinal da Copa Conmebol Libertadores 2026, assim como seu pedido de medidas cautelares. Nós nos vemos no dia 28, família!", publicou o Estudiantes.