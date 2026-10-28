A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) rejeitou nesta quarta-feira (28) o recurso apresentado pelo Flamengo que buscava anular a derrota para o Estudiantes nas semifinais da Copa Libertadores por uma suposta escalação irregular do defensor Marcos Rojo pelo time argentino.

A alegação do rubro-negro se baseava no fato de Rojo ter sido inscrito pelo Estudiantes para a disputa da competição após o encerramento da janela de transferência na Argentina.

O clube carioca citou precedentes em que a Conmebol puniu clubes pela escalação irregular de atletas. Em 2018, o Santos teve o empate em 0 a 0 com o Independiente convertido em uma derrota por 3 a 0, após a escalação irregular de Carlos Sánchez.