O deputado italiano Angelo Bonelli apresentou um pedido formal de respostas ao governo italiano sobre o modo com que o senador Flávio Bolsonaro (PL) e os irmãos obtiveram a cidadania italiana. O senador usou o passaporte italiano para entrar na Argentina, uma das etapas de sua fuga até os Estados Unidos.

Entre parlamentares de oposição ao governo de Giorgia Meloni, existe há anos a suspeita de que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) possam ter tido tratamento privilegiado na tramitação do pedido de reconhecimento da cidadania por descendência na Embaixada da Itália em Brasília.

O uso do passaporte italiano no roteiro de fuga de Flávio ganhou destaque na imprensa italiana, em um momento em que são debatidos os efeitos da lei que, no ano passado, restringiu o acesso à cidadania para descendentes nascidos fora do país europeu.