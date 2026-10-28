Pedágio free flow é reinstalado em novo lugar na Imigrantes
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O novo pórtico de pedágio eletrônico no sentido São Paulo da rodovia dos Imigrantes será reinstalado na madrugada desta quinta-feira (29).
A operação deveria ter começado em 1º de agosto, mas, por causa da pressão de moradores da região do Pós-Balsa, em São Bernardo do Campo, no ABC, região metropolitana de São Paulo, o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) decidiu mudar a estrutura de lugar.
Segundo a Artesp (agência reguladora paulista), agora ela ficará no km 37+300. A anterior, já instalada no km 29, será mantida exclusivamente para monitoramento operacional da rodovia.
Ainda não há uma data para o início do funcionamento dos novos pedágios eletrônicos na rodovia Anchieta e Imigrantes, mas a previsão é que entrem em operação ainda em 2026 para acabar com as longas filas para pagamento nos feriados de fim de ano.
Após a instalação e a homologação pela Artesp, a atual praça física, com cancela, será substituída em data a ser definida.
Quando o pórtico estiver em operação, a tarifa de R$ 40,60, atualmente cobrada em um único sentido (para quem vai ao litoral), passará a R$ 20,30 por sentido, sem alteração no valor total de ida e volta.
Conforme a agência reguladora, a escolha do km 37+300 levou em conta critérios técnicos, ambientais e sociais, incluindo a preservação dos deslocamentos das comunidades próximas à rodovia.
O local fica antes do início do trecho de serra, onde não há viabilidade técnica para a instalação do equipamento.
A rodovia dos Imigrantes é o principal caminho entre a capital paulista e a Baixada Santista. Já a Anchieta faz a ligação com o porto de Santos.
"Além da vantagem da cobrança bidirecional com a implantação dos pórticos na rodovia dos Imigrantes, o motorista terá uma estrada mais segura com a redução de acidentes e o aumento da fluidez do trânsito", afirma, em nota, Raquel Carneiro, diretora da agência.
Moradores da região do Pós-Balsa reclamaram quando o pedágio foi instalado no primeiro semestre para testes.
A rodovia dos Imigrantes é a única ligação terrestre da comunidade com o restante do município -o deslocamento também ocorre por meio da travessia de balsa operada pela EMAE (Empresa Metropolitana de Águas e Energia).
Ali há bairros rurais, comunidades e quatro aldeias indígenas.
COMO FUNCIONA
No sistema de pedágio eletrônico free flow, a cobrança é feita com os veículos em movimento.
Em vez de pedágios com cancela, são usados pórticos com câmeras capazes de identificar as placas dos veículos ou o sinal das tags, do mesmo tipo usado em pedágios convencionais e estacionamentos de acesso sem parada.
Para veículos com tags válidas, a operadora contratada faz a cobrança automaticamente.
Quem não conta com esse dispositivo colado no para-brisa tem até 30 dias para fazer o pagamento.
Responsáveis pelas rodovias devem criar canais digitais, como sites e aplicativos, ou mesmo locais físicos, para que o usuário consiga proceder ao pagamento do pedágio.
Desde agosto, a CNH do Brasil, a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação, passou a disponibilizar um serviço que reúne informações sobre a circulação por pedágios eletrônicos, como data do registro, identificação da concessionária responsável, situação da tarifa e acesso a formas de pagamento.
Em São Paulo, o site Siga Fácil já unificava os pagamentos.
Entre junho e outubro deste ano, o monitoramento da concessionária Ecovias Imigrantes, responsável pelo sistema Anchieta-Imigrantes, apontou que cerca de 75% dos veículos que circulam pelas duas rodovias têm tag ativa. Entre caminhões e ônibus, o número salta para 93%.
Como mostrou a Folha, o número de pórticos de pedágio free flow deve dobrar até o fim do próximo ano.
Chamado pelo governo paulista de Siga Fácil, o sistema de pedágios eletrônicos tem pórticos de cobrança no Rodoanel Norte, na rodovia Mogi-Bertioga, na ligação entre Caraguatatuba e São Sebastião (litoral norte), e em estradas do interior do estado.