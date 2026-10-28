O novo pórtico de pedágio eletrônico no sentido São Paulo da rodovia dos Imigrantes será reinstalado na madrugada desta quinta-feira (29).

A operação deveria ter começado em 1º de agosto, mas, por causa da pressão de moradores da região do Pós-Balsa, em São Bernardo do Campo, no ABC, região metropolitana de São Paulo, o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) decidiu mudar a estrutura de lugar.

Segundo a Artesp (agência reguladora paulista), agora ela ficará no km 37+300. A anterior, já instalada no km 29, será mantida exclusivamente para monitoramento operacional da rodovia.