Integrantes de um grupo de WhatsApp que reúne alunos do curso de medicina da Unisa (Universidade de Santo Amaro), em São Paulo, compartilharam ofensas a nordestinos e a colegas que votaram em Lula (PT) depois da vitória do presidente sobre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo turno, no domingo (25).

A reportagem teve acesso a prints e a um vídeo com mensagens e ouviu quatro alunos que participam ou participaram do grupo, que pediram para não serem identificados por receio de represálias. Segundo eles, a maior parte das mensagens foi enviada no domingo, logo após o resultado, e a troca seguiu até esta terça (27).

O grupo foi criado por estudantes, e tinha 984 integrantes até a tarde desta terça-feira (27). De acordo com os alunos, foi inicialmente criado para cobrar a universidade sobre os resultados do Enamed, discutir o ensino e organizar os estudantes.