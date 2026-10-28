Deputados democratas criticam governo Trump por visto a Flávio
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Deputados democratas dos Estados Unidos criticaram o governo de Donald Trump pela decisão de conceder vistos ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), derrotado na eleição presidencial brasileira, e cobraram explicações sobre a possível participação da administração na saída do congressistra do Brasil.
As manifestações ocorreram após uma autoridade do Departamento de Estado confirmar, nesta terça-feira (27), que o governo americano concederá vistos ao senador e a familiares dele. Flávio deixou o Brasil após a determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes para que entregasse os passaportes comum e diplomático, o proibindo de viajar.
Os democratas da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes americana também criticaram a decisão, traçando um paralelo entre o tratamento oferecido ao senador e as restrições impostas pela administração americana a pessoas que buscam proteção contra conflitos armados.
"Não há asilo para pessoas que fogem da guerra no Sudão ou do conflito no Haiti, mas Rubio estende o tapete vermelho para Bolsonaro", escreveu o perfil oficial dos democratas do colegiado, em referência ao secretário de Estado americano, Marco Rubio.
"Aparentemente, fugir da violência não é suficiente para se qualificar. Negar resultados eleitorais, sim", acrescentou a publicação, feita nesta quarta-feira (28).
Já o deputado Joaquin Castro, do Texas, ironizou a decisão do governo americano. "Perder uma eleição não é motivo para asilo". Em publicação nas redes sociais, Castro afirmou que o governo Trump está oferecendo abrigo ao senador brasileiro, investigado por suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
"O governo Trump deve explicações ao Congresso sobre seu papel em ajudar Bolsonaro a fugir do Brasil em violação à legislação brasileira", escreveu o parlamentar.
Outro deputado democrata, Shri Thanedar, de Michigan, acusou Flávio de tentar escapar de investigações no Brasil após perder a disputa contra o presidente Lula (PT). "Depois de perder uma eleição, em vez de enfrentar as acusações pendentes de fraude e corrupção, Bolsonaro está fugindo do Brasil", escreveu Thanedar.
O congressista também criticou diretamente Rubio. "Rubio poderia barrar Bolsonaro como um fugitivo internacional, mas duvido que tenha coragem", afirmou. "Parabéns ao Brasil, a democracia sempre prevalece."
As declarações ocorrem em meio à repercussão da saída de Flávio do país, depois de a Polícia Federal solicitar a apreensão de seus passaportes por identificar risco concreto de fuga. Ele desembarcou na manhã desta quarta-feira em Miami e saiu pela Argentina em um voo de jato particular.
O Departamento de Estado não esclareceu publicamente qual categoria de visto será concedida nem se existe um pedido formal de proteção internacional. O presidente Trump foi questionado sobre a entrada de Flávio nos Estados Unidos na noite de terça-feira (27) e respondeu que aprovaria a medida.
"Acho que são pessoas decentes. As eleições foram realmente estranhas. Estaria tudo bem para mim", afirmou o republicano, que voltou a lançar dúvidas sobre o processo eleitoral brasileiro sem apresentar provas de irregularidades.