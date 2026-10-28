Deputados democratas dos Estados Unidos criticaram o governo de Donald Trump pela decisão de conceder vistos ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), derrotado na eleição presidencial brasileira, e cobraram explicações sobre a possível participação da administração na saída do congressistra do Brasil.

As manifestações ocorreram após uma autoridade do Departamento de Estado confirmar, nesta terça-feira (27), que o governo americano concederá vistos ao senador e a familiares dele. Flávio deixou o Brasil após a determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes para que entregasse os passaportes comum e diplomático, o proibindo de viajar.

Os democratas da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes americana também criticaram a decisão, traçando um paralelo entre o tratamento oferecido ao senador e as restrições impostas pela administração americana a pessoas que buscam proteção contra conflitos armados.