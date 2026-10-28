A Polícia Civil prendeu três suspeitos ligados aos corpos encontrados na Grande São Paulo, sendo a maioria na capital. Outros sete envolvidos foram identificados, sendo cinco adultos e dois adolescentes, mas ainda não foram localizados pela corporação.

Entre 5 de setembro e 26 de outubro, foram encontrados 20 corpos em ocorrências investigadas como homicídio, sendo 15 em São Paulo e 5 nas cidades do entorno -2 em Itapecerica da Serra, 1 em Embu das Artes, 1 em São Bernardo do Campo e 1 em Diadema.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a prisão mais recente ocorreu na segunda-feira (26). O suspeito de 44 anos teria participado do homicídio registrado em 19 de outubro, no bairro do Jaçanã, na zona norte da capital.