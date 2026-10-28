Polícia prende 3 ligados a 20 corpos encontrados na Grande SP
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A Polícia Civil prendeu três suspeitos ligados aos corpos encontrados na Grande São Paulo, sendo a maioria na capital. Outros sete envolvidos foram identificados, sendo cinco adultos e dois adolescentes, mas ainda não foram localizados pela corporação.
Entre 5 de setembro e 26 de outubro, foram encontrados 20 corpos em ocorrências investigadas como homicídio, sendo 15 em São Paulo e 5 nas cidades do entorno -2 em Itapecerica da Serra, 1 em Embu das Artes, 1 em São Bernardo do Campo e 1 em Diadema.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a prisão mais recente ocorreu na segunda-feira (26). O suspeito de 44 anos teria participado do homicídio registrado em 19 de outubro, no bairro do Jaçanã, na zona norte da capital.
Em 23 de outubro, a Polícia Militar prendeu um suspeito de 40 anos investigado por possível participação na morte de um homem de 22 anos. O corpo dele foi encontrado no dia anterior em um terreno no Jardim Arpoador, próximo do Rio Pequeno, zona oeste da capital.
A terceirea prisão aconteceu no dia 15 de outubro. O suspeito, de 39 anos, foi detido durante a investigação sobre uma morte ocorrida em 13 de outubro e foi indiciado nesta terça (27). Ele havia sido preso por uso de documento falso durante a apuração. Na semana passada, a polícia reuniu elementos que comprovaram a participação dele no homicídio.
Para a investigação, não há elementos que indiquem ligação entre os diferentes casos ou uma autoria comum. O uso de sacos plásticos, tecidos ou outros materiais para envolver os corpos, segundo a polícia, não estabelece relação entre os crimes. As equipes continuam trabalhando para esclarecer as circunstâncias, a motivação e a autoria dos crimes.
As vítimas não apresentavam sinais de violência. A Polícia Civil não divulgou os laudos periciais para esclarecer as circunstâncias das mortes.
"Cada caso exige uma apuração própria, com análise dos vestígios, imagens, depoimentos e demais elementos de prova. A identificação dos suspeitos representa um avanço importante, mas o trabalho continua até que todas as circunstâncias dos crimes sejam esclarecidas e os responsáveis sejam levados à Justiça", afirmou Ivalda Aleixo, diretora do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa).