Uma vaquinha organizada pelo Revelando arrecadou R$ 1,5 milhão em menos de seis horas nesta terça-feira (27) para ajudar Cristiane Gomes da Silva, mãe de Ana Clara Gomes Machado, menina morta aos cinco anos durante uma ação policial em Niterói (RJ), em 2021. A campanha recebeu doações de 15 mil pessoas e já foi encerrada.

A ideia inicial era arrecadar dinheiro para comprar uma casa para Cristiane, que atualmente mora de favor, e abrir uma poupança para Pedro, seu filho mais novo. Com a rápida adesão do público, a meta foi ampliada para R$ 1,5 milhão. O valor também será usado para oferecer acompanhamento psicológico à família e ajudar uma rede de acolhimento a mulheres em situação de violência.

O anúncio da vaquinha foi publicado às 13h40 no perfil oficial do Revelando no X (antigo Twitter). "Cris, mãe de Ana Clara, precisa do nosso apoio!", dizia a publicação. "Depois de levar a história da filha para todo o país e ajudar a salvar a democracia, agora vamos mostrar que ela não está sozinha!"