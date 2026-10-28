O senador Flávio Bolsonaro (PL) divulgou nesta quarta-feira (28) duas versões da carta em que se declara presidente eleito do Brasil, apesar de ter perdido a eleição para Lula (PT). A segunda versão troca o brasão da República que aparece no topo do documento.

Na primeira versão, o símbolo nacional trazia a palavra "Brazil", escrita com z, em vez de "Brasil", com s. A imagem foi substituída no segundo arquivo divulgado pelos aliados do senador.

O brasão, também chamado de Armas Nacionais, é um dos quatro símbolos oficiais da República, ao lado da bandeira, do hino e do selo nacional. Seu uso é associado à identificação de documentos e órgãos oficiais do Estado brasileiro.